London (dpa) - Die Ausschreitungen in London weiten sich aus. Neben dem Norden und Süden der britischen Hauptstadt erfasste die ausufernden Gewalt in der Nacht auch den Osten und Westen der Metropole. Medien berichteten von immer neuen Zusammenstößen Vermummter mit der Polizei, immer mehr Brände wurden an den verschiedensten Orten gelegt. Augenzeugen berichteten von «kriegsähnlichen Bildern» in den Straßen. Die Polizei schickte rund 1700 zusätzliche Beamte in die «Krisenzonen». Mit Birmingham war erstmals auch eine Stadt außerhalb Londons betroffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.