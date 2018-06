Frankfurt (dpa) - Der Dax hat am Dienstagvormittag seine Verluste nahezu im Minutentakt ausgeweitet. Etwa eineinhalb Stunden nach Börsenstart gab der deutsche Leitindex um 6,37 Prozent auf 5.546 Punkte nach. In den ersten Handelsminuten hatte er noch ein Plus von mehr als einem Prozent geschafft.

Damit ist der Dax den zehnten Tag in Folge im Minus und baut seine Verluste bis auf 25 Prozent aus. Für den MDax ging es um 5,44 Prozent auf 8075 Prozent nach unten und der TecDax fiel um 5,32 Prozent auf 643 Punkte.