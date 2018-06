Auftaktsieg für deutsche U 21: 4:1 gegen Zypern

Karlsruhe (dpa) - Die deutschen U-21-Fußballer sind erfolgreich in die EM-Qualifikation gestartet. Die Mannschaft von Trainer Rainer Adrion gewann ihr Auftaktspiel in der Gruppe 1 am Dienstagabend gegen Zypern mit 4:1 (2:1). Vor 8720 Zuschauern im Karlsruher Wildparkstadion erzielten Kapitän Lewis Holtby (9./36. Minute), Daniel Didavi (66.) und Julian Draxler (75.) die Treffer für die DFB-Elf, die die Teilnahme an der diesjährigen EM-Endrunde verpasst hatte. Für Zypern traf Nestor Mytidis (39.).

Alle 22 Nationalspieler beim Abschlusstraining

Stuttgart (dpa) - Mit allen 22 Spielern seines Kaders hat Bundestrainer Joachim Löw das Abschlusstraining für das Testländerspiel gegen Brasilien absolviert. Auch der zuletzt angeschlagene Verteidiger Jérôme Boateng vom FC Bayern München nahm am Dienstagabend an der Übungseinheit für die Partie in Stuttgart teil. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft am Mittwoch auf den Rekordweltmeister.

Nur Petzschner mit Tennis-Erfolg in Montreal

Montreal/Toronto (dpa) - Philipp Petzschner hat die deutschen Tennis-Herren vor einem total verpatzten Start in das Masters-Turnier in Montreal bewahrt. Während Petzschner am Dienstag mit 7:5, 6:2 gegen Hamburg-Sieger Gilles Simon aus Frankreich ein kleiner Coup gelang, schieden seine Davis-Cup-Kollegen Florian Mayer und Philipp Kohlschreiber beim Hartplatz-Turnier aus. Mayer scheiterte mit 3:6, 2:6 klar am Franzosen Richard Gasquet, Philipp Kohlschreiber unterlag mit 2:6, 5:7 gegen Sergej Stachowski aus der Ukraine.

Tennisspielerin Petkovic in Toronto in Runde zwei