Toledo (dpa) - Bei einem Unfall auf einem Rummelplatz sind in Spanien drei Menschen ums Leben gekommen. Auf einem Volksfest in der Kleinstadt Villacañas hatte sich an einem Fahrgeschäft ein Korb in voller Fahrt gelöst und war durch die Luft geschleudert worden. Drei Insassen erlitten beim Aufprall auf die Erde tödliche Verletzungen. Nach Behördenangaben ist wahrscheinlich ein technischer Defekt Grund für das Unglück.

