London (dpa) - Randalierer und Brandstifter versetzen ganz London in Angst und Schrecken und tragen die Gewalt jetzt auch in weitere englische Städte. Nach vielen Verletzten in drei Chaos-Nächten erlag am Dienstag ein 26-Jähriger seinen Schussverletzungen - das erste Todesopfer der Krawalle.

Der Mann war am Montag im Londoner Stadtteil Croydon schwer verletzt aus einem Auto gezogen worden und starb der Polizei zufolge am Dienstag in einem Krankenhaus.

Der aus dem Italien-Urlaub zurückgeeilte Premierminister David Cameron reagierte mit einer drastischen Aufstockung der Polizeikräfte auf die Gewalt. Statt 6000 Polizisten wie in der Nacht zum Montag sollten nun 16 000 Ordnungshüter die Gewalt von der Straße drängen. «Es handelt sich um pure Kriminalität», sagte Cameron. Sie müsse besiegt werden. Am Donnerstag soll das Parlament tagen - trotz Sommerpause.

Den teils jugendlichen Randalierern, die London seit Samstagabend unsicher machen, drohte er harte Strafen an. «Wer alt genug ist, Straftaten zu begehen, ist auch alt genug, um bestraft zu werden», sagte der Regierungschef. Am Nachmittag traf er sich mit Polizisten und Feuerwehrleuten im schwer betroffenen Stadtteil Croydon.

Bei der Ursachenforschung tappt die Politik noch völlig im Dunkeln. Der Leiter des Londoner Zentrums für Soziale Gerechtigkeit, Gavin Poole, machte die Lebensumstände einer ganzen Generation vernachlässigter Jugendlicher für den Ausbruch der Gewalt verantwortlich: «Sie glauben, dass sie nichts zu verlieren haben und niemandem Rechenschaft schuldig sind.»

Das Sicherheitskabinett entschied sich trotz zahlreicher anderslautender Aufrufe aus Polizei und Militär dafür, die Polizeitaktik nicht zu ändern und weiterhin weitgehend passiv zu bleiben. Armee und Wasserwerfer sollen nicht zum Einsatz kommen. «Steht nicht bloß herum!», titelte der «Daily Telegraph» über einem Bild von Polizisten, die vor einem brennenden Haus stehen. «Das ist nicht die Art, wie wir in Großbritannien Polizeiarbeit machen», konterte Innenministerin Theresa May. Allerdings erwog die Polizei am Nachmittag den Einzug von Gummigeschossen.

In der Nacht zu Dienstag hatte die völlig überforderte Londoner Polizei vergeblich versucht, die randalierenden und plündernden Gruppen in den Griff zu bekommen. Mit vielen brennenden Wohnhäusern, Lagerhallen und Geschäften sowie hunderten zerbrochenen Schaufensterscheiben war es die bisher schwerste Krawallnacht seit Beginn der Randale in der Nacht zum Sonntag im Problemviertel Tottenham im Londoner Norden. Scotland Yard beschrieb die Gewalt als die «Schlimmste in der jüngeren Geschichte».