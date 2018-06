Los Angeles (dpa) - Eine lange Nacht endete für den New Yorker Rocksänger Gavin DeGraw («I Don't Want To Be») nach einem Überfall im Krankenhaus. Das bestätigte sein Pressesprecher dem «Hollywood Reporter».

Laut Informationen der «New York Post» soll der 34-Jährige in der Nacht von Sonntag auf Montag mit einer gebrochenen Nase und Schnittverletzungen im Gesicht mit dem Krankenwagen ins Bellevue Hospital eingeliefert und zur Beobachtung dabehalten worden sein.

Die genauen Umstände des Angriffs auf DeGraw mitten in Manhattan sind bisher ungeklärt. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Musikers wollte sich DeGraws Sprecher nicht äußern.