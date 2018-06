Singapur (dpa) - Der Goldpreis hat gestützt durch die Talfahrt an den asiatischen Aktienmärkten seine Rekordjagd fortgesetzt. Der Preis für eine Feinunze stieg in der Spitze bis auf 1771,05 US-Dollar. Im frühen asiatischen Handel hatte die Feinunze noch 1716,01 Dollar gekostet. Gestern hatte der Goldpreis erstmals die Marke von 1700 Dollar überschritten. Die Schuldenprobleme in den USA und Europa stützten den Goldpreis, sagten Händler. Hinzu komme die Furcht vor einer wirtschaftlichen Abschwächung.

