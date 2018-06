Toronto (dpa) - Julia Görges ist mit einer ganz starken Leistung in das WTA-Hartplatzturnier in Toronto gestartet. Die Weltranglisten-20. stürmte durch einen unerwartet klaren 6:1, 6:3-Auftaktsieg gegen den ehemaligen Branchenprimus Jelena Jankovic aus Serbien in die zweite Runde.

Nur fünf Tage nach ihrem überraschenden Zweitrunden-Aus beim Turnier im kalifornischen Carlsbad zeigte sich die Bad Oldesloerin bei ihrer Toronto-Premiere stark verbessert und kam nach nur 72 Minuten im dritten Duell zum ersten Sieg gegen Jankovic.

«Jelena kämpft immer bis zum letzten Punkt, da war richtig Feuer im Match. Und die Art und Weise, wie ich das Spiel gestaltet und gespielt habe, gibt mir viel Selbstvertrauen für die nächste Runde», verkündete Görges am Dienstag auf ihrer Homepage.

Sie habe sich vorgenommen, «auf den Platz zu gehen und zu kämpfen. Offensichtlich hat das sehr gut funktioniert», so Görges. Jankovic, derzeit die Nummer 14 der Weltrangliste, konnte mit der grandios aufspielenden Schleswig-Holsteinerin nur im zweiten Durchgang vorübergehend mithalten, war insgesamt jedoch chancenlos.

In der zweiten Runde der mit 2,05 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung muss sich Görges mit Alona Bondarenko aus der Ukraine oder der 13-maligen Grand Slam-Siegerin und früheren Weltranglisten-Ersten Serena Williams (USA) auseinandersetzen.