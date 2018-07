London (dpa) - Wegen der schweren Krawalle in London sind zwei Spiele des englischen Fußball-Ligapokals verschoben worden.

Die Polizei habe gebeten, die für Dienstagabend geplante Partie gegen Aldershot abzusagen, teilte der Premier-League-Absteiger West Ham United auf seiner Internetseite mit. Auch das Carling-Cup-Duell zwischen dem im Londoner Süden beheimateten Drittligisten Charlton Athletic und Reading wurde auf einen unbestimmten Zeitpunkt verlegt. Ob das Freundschaftsspiel der englischen Nationalmannschaft gegen die Niederlande am Mittwoch wie geplant im Wembley Stadion stattfinden kann, war zunächst unklar.

In allen Stadtteilen der britischen Metropole kam es am Montagabend zu Ausschreitungen. Auch in Liverpool, Birmingham und Bristol gingen vermummte Randalierer auf die Straßen und setzten Fahrzeuge und Häuser in Brand. «Der Club wurde am Abend kontaktiert und darauf hingewiesen, dass alle großen öffentlichen Veranstaltungen in London neu arrangiert werden müssen, weil die Polizei ihre Ressourcen auf andere Gebiete fokussieren muss», teilte der Ost-Londoner Verein West Ham mit. Die Partie zwischen Crystal Palace und Crawley Town ist ebenfalls von einer Absage bedroht.