Rom (dpa) - Die schillernde Pop-Königin Lady Gaga (25) hat sehr bürgerliche Vorstellungen von ihrer Zukunft. «Ich träume vom Ring, der Kirche mit den Blumen, den Brautjungfern», sagte die US-Sängerin und Komponistin in einem Interview der italienischen Wochenzeitschrift «Grazia».

«Früher oder später werde ich heiraten», fügte sie hinzu. Die Zeitschrift wertete diese Äußerung als «jüngste Provokation» der Lady Gaga. «Von mir habt ihr noch nichts gesehen. Ich habe noch nicht damit begonnen, euch zu zeigen, zu welchen Dingen ich fähig bin», meinte sie. Jedenfalls will Lady Gaga, dass ihre Fans den Kindern später etwas vorschwärmen: «Sie hatte keine Angst, es ließ sie völlig kalt, was andere so sagten.»

