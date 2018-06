London (dpa) - Großbritannien unter Schock: Die Gewalt, die hat nun die ganze Hauptstadt und auch andere Regionen Englands voll erfasst. Nach der dritten Krawallorgie in Folge sprach die Londoner Feuerwehr von der arbeitsreichsten Nacht seit Jahrzehnten. Premierminister David Cameron will nun die eingesetzten Polizeikräfte deutlich aufstocken. In der folgenden Nacht sollen nun 16.000 Einsatzkräfte für Ruhe sorgen. Zugleich berief Cameron für Donnerstag das Parlament in London ein und kündigte eine harte Bestrafung der Randalierer an.

