London (dpa) - Nach der dritten Nacht mit schweren Krawallen in London hat der britische Premierminister David Cameron den Nationalen Sicherheitsrat einberufen. Der Premier war vorzeitig aus dem Urlaub zurückgekehrt. In der Nacht hatten Jugendgangs und andere Gewalttäter in der britischen Hauptstadt erneut Häuser und Autos angezündet. Erstmals gab es auch Ausschreitungen in Liverpool, Birmingham und Bristol. Die Polizei agierte verhältnismäßig zurückhaltend auf die Gewaltausbrüche und bekam die Lage kaum in den Griff. Deshalb wird in London darüber diskutiert, Soldaten auf die Straßen zu schicken.

