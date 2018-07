Gelsenkirchen (dpa) - Ein 21-Jähriger hat in der Nacht in Gelsenkirchen einen Polizeibeamten und seine Kollegin mit einem Messer angegriffen. Der Beamte schoss daraufhin aus Notwehr auf den Angreifer. Alle drei kamen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei der Messerattacke handelt es sich möglicherweise um einen geplanten Angriff. Die beiden Polizisten waren zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall gerufen worden. Als die Beamten am gemeldeten Unfallort eintrafen, griff der mutmaßliche Täter sie mit einem Messer an. Einen tatsächlichen Verkehrsunfall gab es nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.