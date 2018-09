Berlin (dpa) - Sind solch ausufernde Krawalle wie derzeit in London und anderen englischen Städten auch in Deutschland vorstellbar? Die Gewerkschaft der Polizei sagt Nein. Zwar gebe es auch in der Bundesrepublik sozialen Sprengstoff, räumte der GdP-Bundesvorsitzende Bernhard Witthaut ein. Er warnte jedoch davor, mit den Vorfällen in England Panikmache zu betreiben. Sollte es auch hier zu Unruhen kommen, sieht Witthaut die deutsche Polizei gut gerüstet.

