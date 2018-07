Berlin/München (dpa) - Der Chef des Musiklabels Sony Music Entertainment in München, Edgar Berger, steigt auf und wird zu einer der wichtigsten Führungspersonen in dem US-Konzern. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Danach wechselt der 44-Jährige nach London und ist ab sofort für das weltweite Geschäft außerhalb der USA verantwortlich. Als Präsident und CEO von International Sony Music Entertainment arbeitet er eng mit Unternehmenschef Doug Morris in der Zentrale in New York zusammen.

Sony Music macht in Deutschland mit Künstlern wir Peter Maffay, Udo Jürgens und Shakira einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro im Jahr und ist die Nummer Zwei der Branche. Weltweit hat das Unternehmen mit Labels wie RCA und Columbia Records einen Marktanteil von rund einem Viertel.

Das Musikgeschäft außerhalb der USA aller Labels hat nach Angaben von Sony ein Volumen von rund 8,3 Milliarden Euro. Im Dezember 2010 bescheinigte Berger in einem dpa-Interview der Musikindustrie trotz der Probleme mit illegalen Downloads gute Aussichten und sagte: «Ich halte es absolut für möglich, dass die Branche auch wieder wachsen kann. 2011 wird sie das aber noch nicht schaffen.»

Der in Wolfsburg geborene Berger begann seine Berufslaufbahn 1992 bei der Unternehmensberatung Roland Berger & Partner und war dann Fernsehjournalist bei RTL. Im Jahr 2000 wechselte er zu Bertelsmann und leitete dort unter anderem die weltweite Unternehmensentwicklung. Danach wurde er Chef von Sony Music Entertainment zunächst für Deutschland, später auch für Österreich und die Schweiz.