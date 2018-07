Damaskus/Kairo (dpa) - Die Türkei erhöht den Druck auf die syrische Führung. Außenminister Ahmet Davutoglu übergab am Dienstag in Damaskus eine «ernste» Botschaft von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan an Syriens Präsident Baschar al-Assad.

Laut türkischen Medien wurde Assad darin aufgefordert, bei der blutigen militärischen Unterdrückung der Protestbewegung in seinem Land Zurückhaltung zu zeigen. Die Türkei hatte zuletzt scharfe Kritik an der Politik des Assad-Regimes geübt.

Syrische Truppen rückten am Dienstag dessen ungeachtet mit Panzern in die Ortschaften Sarmin und Binnisch in der nordwestlichen Provinz Idlib ein. Vier Zivilisten wurden getötet, berichteten Aktivisten. In der nordöstlichen Großstadt Deir al-Zor hielten die Militäroperationen an. Dort soll ein Zivilist umgekommen sein.

Die Unruhen in Syrien, bei denen nach Angaben der Opposition bisher fast 2000 Regimegegner ums Leben kamen, betrachtet Ankara zunehmend als innere türkische Angelegenheit. Beide Länder haben eine mehr als 800 Kilometer lange gemeinsame Grenze. Seit Beginn der Proteste sind mehrere tausend Syrer in die Türkei geflohen. Erdogan hatte zuletzt erklärt, seine Geduld sei «bald am Ende».

Auch US-Außenministerin Hillary Clinton nutzte den Besuch Davutoglus in Damaskus, um dem Assad-Regime die Haltung Washingtons zu verdeutlichen. Sie habe am Vortag mit dem türkischen Außenminister telefoniert und ihn gebeten, Assad zum Rückzug der Armee in die Kasernen und zur Freilassung der politischen Gefangenen aufzufordern, teilte das US-Außenministerium mit. Kommentare in türkischen Zeitungen kritisierten die Intervention Clintons. Ankara mache sich zum «Postboten Washingtons», hieß es.

Assad sieht sich international zunehmend isoliert. In dieser Woche beorderten Saudi-Arabien, Kuwait und Bahrain ihre Botschafter in Damaskus zu Konsultationen in die Heimat. Der saudische König Abdullah kritisierte Syrien in einer Fernsehansprache mit ungewöhnlich scharfen Worten.