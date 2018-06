Inhalt Seite 1 — Weiter Talfahrt an den internationalen Börsen Seite 2 Auf einer Seite lesen

New York (dpa) - Allen Bemühungen der Politik zum Trotz hat sich die Talfahrt der Börsen rund um den Globus in Folge der Schuldenkrise in den USA und Europa schier unaufhaltsam fortgesetzt.

Nach den Kursstürzen der Wall Street am Montag erlebten die Börsen im Asien-Pazifik-Raum gleich nach Handelsbeginn neue Verluste. Der Dow Jones Industrial verlor über 600 Punkte und ging am Montagabend unter 11 000 Punkten aus dem Handel - dem tiefsten Schlussstand seit dem 4. Oktober 2010. Kurz zuvor hatte US-Präsident Barack Obama versucht, mit einer demonstrativ optimistischen Rede die Lage zu beruhigen.

In Tokio notierte der Nikkei-Index für 225 führende Werte zur Handelsmitte ein Minus von 403,25 Punkten oder 4,43 Prozent beim Zwischenstand von 8694,31 Punkten. Der breit gefasste Topix gab bis dahin um 36,34 Punkte oder 4,64 Prozent auf 746,52 Zähler nach.

Auch in China und Hongkong rutschten die Börsen am Dienstag weiter kräftig ins Minus. Der Hang Seng-Index in Hongkong eröffnete 6,25 Prozent niedriger, während die chinesischen Aktienmärkte in Shanghai und Shenzhen zum Auftakt um 2,33 Prozent beziehungsweise 2,7 Prozent fielen.

Kurz zuvor hatten auch die Börsen in Neuseeland und Australien eine weitere Aktien-Talfahrt erlebt. In Wellington sank der Index NZX 50 gleich nach Handelsbeginn am Dienstag um 92 Punkte oder 3 Prozent auf 3093 Zähler. An der Börse in Sydney fiel der ASX 200 um 150 Punkte oder 3,6 Prozent auf das neue Tief von unter 4000 Punkten - zum ersten Mal seit zwei Jahren. Zu Mittag lagen die Verluste schon bei 5 Prozent, berichtete der Sender ABC auf seiner Website. In Seoul lag das Minus an der Börse am Morgen gleich bei 6 Prozent, wie der BBC berichtete.

Der Dow Jones hatte am Montagabend mit minus 5,55 Prozent auf 10 809,85 Punkten geschlossen. Der breit gefasste S&P 500 brach um 6,66 Prozent auf 1119,46 Punkte ein und auch die Nasdaq-Indizes zeigten sich nach ihren insgesamt sieben- und achtprozentigen Verlusten in der Vorwoche erneut extrem schwach: Der Nasdaq 100 verlor 6,11 Prozent auf 2060,29 Punkte und der Composite-Index noch deutlichere 6,90 Prozent auf 2357,69 Punkte.

«Eine Abstufung durch S&P ist zwar erwartet worden, aber dass es so schnell kommt, hat geschockt», sagte ein Aktienexperte in London. Keith Wirt, Chef-Investmentstratege von Fifth Third Asset Management in Cincinnati erläuterte: «Zwar gibt es derzeit billige Aktien am Markt, aber die Emotionen kochen augenblicklich hoch. Es gibt genug Unsicherheiten und die Anleger wollen daher so wenig Risiken wie möglich.»