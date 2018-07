San José (dpa) - Der Traum vom Tageslicht kann für die verschütteten Bergleute in Chile bald wahr werden: Die 33 Männer sollen voraussichtlich von Mittwoch an nach oben geholt werden - nach mehr als zwei Monaten in der Tiefe. Ein Rettungsbohrer stellte jetzt den Zugang zu den Kumpel her. Nun muss der Schacht noch stabilisiert werden. Es wird vermutlich zwei Tage dauern, bis alle Bergleute befreit sind.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.