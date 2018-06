Kiel/Cuxhaven (dpa) - Fährpassagiere in Todesangst: Ein Schiff mit fast 250 Menschen an Bord gerät vor der Insel Fehmarn in Brand. Alle Passagiere und die Crew können gerettet werden. Das Schiff liegt in dänischen Gewässern vor Anker und brennt aus.

