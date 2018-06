Seehofer «schockiert» Integrationsbeauftragte

Berlin (dpa) - Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Maria Böhmer, hat die Forderung von CSU-Chef Horst Seehofer nach einem Zuwanderungsstopp scharf zurückgewiesen. Sie sei sehr schockiert über die Äußerungen des bayerischen Ministerpräsidenten, sagte die CDU-Politikerin der «Bild»-Zeitung. Menschen aus einem anderen Kulturkreis dürften nicht unter einen Generalverdacht gestellt werden. Seehofer hatte dem «Focus» unter anderem gesagt, es sei doch klar, dass sich Zuwanderer etwa aus der Türkei und arabischen Ländern insgesamt schwerer tun.

Schäuble will in drei Wochen wieder arbeiten

Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble denkt offensichtlich nicht ans Aufhören. Er liegt seit knapp zwei Wochen wegen einer Infektion im Krankenhaus, ist aber entschlossen, Ende Oktober in die Politik zurückzukehren. Berichte über einen vorzeitigen Rückzug wies sein Finanzstaatssekretär Steffen Kampeter zurück. Wer den Eindruck erwecke, Schäuble sei amtsmüde, rede schlichtweg Quatsch, sagte Kampeter der «Bild am Sonntag». Schäuble selbst hatte in der vergangenen Woche Rücktrittsgerüchte dementiert.

Frau Liu trifft Nobelpreisträger

Peking (dpa) - Die Ehefrau des frisch gekürten chinesischen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo hat ihren inhaftierten Mann besuchen dürfen. Die Polizei habe das Treffen in der Stadt Jinzhou arrangiert, berichtete das Hongkonger Informationszentrum für Demokratie und Menschenrechte. Es war das erste Lebenszeichen der seit Samstag in Polizeibegleitung verschwundenen Liu Xia. Die Polizei ging inzwischen mit harter Hand gegen Freunde und Unterstützer Liu Xiaobos vor. Dutzende wurden festgenommen, unter Hausarrest gestellt oder verschwanden.

Heimatgemeinde betet für getöteten Soldaten