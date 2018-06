Inhalt Seite 1 — Report: Schreckensfahrt auf Ostseefähre Seite 2 Auf einer Seite lesen

Fehmarn/Kiel (dpa) - Es ist der Alptraum schlechthin für Mannschaft und Passagiere: Das Schiff brennt! In der Nacht zum Samstag erwischt es die «Lisco Gloria» auf der Fahrt von Kiel nach Klaipeda in Litauen.

Gegen Mitternacht erschüttert eine Explosion am Oberdeck rund elf Kilometer nördlich der Insel Fehmarn das 200 Meter lange weiße Schiff. Große Teile der Aufbauten gehen in Flammen auf. 249 Menschen sind nach aktualisierten Angaben der Polizei an Bord der rund 200 Meter langen litauischen Auto- und Personenfähre. Stunden später betreten sie nach einer Schreckensnacht festen Boden in Kiel.

Nach dem Brandausbruch kommen sofort alle Schiffe, die in der Nähe sind, zur Hilfe, Rettungs- und Marineschiffe eilen zur Unglücksstelle. Dann ist in stockfinsterer Nacht das Wichtigste geschafft: Alle Passagiere und die litauischen Besatzungsmitglieder, die sich in Rettungsinseln geflüchtet hatten, sind geborgen. Die Reisenden kommen aus Deutschland - etwa 20 - sowie aus Litauen, Lettland, Russland und Dänemark, auch Argentinier sind dabei.

Drei Schwerverletzte werden nach Kiel geflogen. Ärzte behandeln dort 28 Menschen, die Rauchgas eingeatmet haben und sich leichtere Brandverletzungen zuzogen. 23 kamen ins Krankenhaus, unter ihnen Kinder, auch ein Säugling. Niemand muss notoperiert oder intensivmedizinisch behandelt werden.

Schnell kommen Spekulationen zur Unglücksursache auf. Der Leiter des Lagedienstes im schleswig-holsteinischen Innenministerium, Joachim Gutt, äußert sich am Nachmittag sehr klar: Vorsätzliche strafbare Handlungen oder einen Terroranschlag schließt er aus. Eine technische Ursache auf einem Laster an Bord sei sehr wahrscheinlich. Unterdessen steht die «Lisco Gloria» weiter in Flammen.

Mitten in der Nacht fliegen zwei Notärzte und vier Rettungsassistenten der Kieler Feuerwehr mit dem Hubschrauber zum Havaristen. Dr. Andreas Bielstein lässt sich mit seinen Kollegen auf die Scandlines-Fähre «Deutschland» absetzen. Das zwischen Fehmarn und der dänischen Insel Lolland verkehrende Schiff nimmt nach und nach die Geborgenen an Bord und steuert Kiel an. Bielstein bescheinigt der Schiffsführung und der Besatzung hervorragende Arbeit. Ebenso voll des Lobes über die Arbeit der Retter ist Ministerpräsident Peter Harry Carstensen. Er ist auf dem Weg nach China und wird von Innenminister Klaus Schlie (beide CDU) umgehend informiert.

In Kiel stehen am frühen Morgen im Marinehafen Ärzte, Sanitäter, Feuerwehrleute und DRK-Helfer für eine psychologische Betreuung bereit. Es ist noch stockdunkel an der Förde, als kurz nach 6.00 Uhr die «Deutschland» im Tirpitzhafen festmacht - dort, wo sonst die «Gorch Fock» ihren heimatlichen Liegeplatz hat.