Berlin (dpa) - US-Filmregisseur Oliver Stone glaubt nicht, dass die Welt und vor allem die USA aus der Wirtschaftskrise gelernt haben. «Die nächste Krise wird kommen. Es wird eine neue Blase geben, mit einer neuen Idee», sagte der Oscar-Preisträger dem Nachrichtenmagazin «Focus».

Die Politik könne dies nicht verhindern. Als Konsequenz der nächsten Krise sieht Stone Amerika untergehen wie ein altes Imperium. Zwei Jahrzehnte nach dem Erfolg «Wall Street» (1987) hat Stone den Film «Wall Street: Geld schläft nicht» gedreht. Am 21. Oktober läuft er auch in den deutschen Kinos an.

Der Geldhai Gordon Gekko (wieder gespielt von Michael Douglas) versucht, nach Jahren im Knast wieder in der Hochfinanz Fuß zu fassen. Für viele Banker und Broker wurde die Kinofigur zum Idol. Eine Verantwortung dafür lehnt der Regisseur ab: «Da wurde mein Film komplett missverstanden. Weshalb Banker ihre Gier heute und zu Zeiten des ersten Films ungebremst ausleben konnten, ist letztlich eine Reaktion auf die Deregulierung der Finanzmärkte», sagte Stone dem «Focus».