Sofia (dpa) - Deutschlands Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat bei seinem Debüt als Bulgarien-Trainer mit einem Sieg neue Euphorie im Balkanland entfacht. Das 1:0 in der EM-Qualifikation in Wales feierten die Bulgaren am Wochenende als Beginn eines neuen Zeitalters.

«Endlich! Wir können wieder lächeln. Matthäus kann ein Team in fünf Tagen verändern», sagte der ehemalige Wolfsburger Martin Petrow nach dem Sieg. Die auflagenstärkste bulgarische Zeitung «Trud» krönte den Deutschen gar zum «Großen Lothar». «Bulgarien wachte aus dem langen Fußball-Koma auf und hoffentlich nicht nur für ein Spiel», schrieb das Blatt. Durch den ersten Sieg in der EM-Qualifikation sprang der WM-Vierte von 1994 mit nun drei Punkten vom letzten auf den dritten Platz hinter England (6 Punkte) und dem Überraschungs-Spitzenreiter Montenegro (9). Das Staatsfernsehen hat bereits leise Hoffnungen auf einen erneuten bulgarischen Höhenflug. «Die Ära Matthäus startete mit einem Sieg gegen Wales», verkündete BNT auf seiner Internetseite.

Die Medien überschlugen sich in Begeisterung über den gelungenen Einstand. «Matthäus hat uns aus dem Dreck gezogen und allen bewiesen, dass er den Fußball großartig versteht. Bulgarien hat lange nicht mehr so brillant ausgesehen», jubelte die Zeitung «Dnes» und die Sportzeitung «7din Sport» verlieh dem 49-Jährigen bereits Heldenstatus: «Bravo, Lothar! Unser großer Held war der neue Trainer.» Besonders erfreut nahmen die Kommentatoren zur Kenntnis, dass die Spieler nun deutlich mehr und umfangreicher trainieren.

Der Gefeierte drückte nach 16 Monaten Abstinenz als Trainer indes etwas auf die Euphoriebremse und wollte den Erfolg «nicht überschwänglich feiern». Matthäus war nicht hundertprozentig zufrieden mit seinem Team und sieht noch viel Arbeit auf sich zukommen, um wirklich «das Unmögliche möglich zu machen» und Bulgarien nach dem verpatzten Qualifikations-Start doch noch zur Europameisterschaft in Polen und der Ukraine zu führen. «Wohin der Weg führt, wird die Zukunft zeigen. Wenn man mich kennt, weiß man, dass ich engagiert bin, ehrgeizig bin und als Trainer gute Ergebnisse erzielen will», sagte Matthäus zu seiner Mission. Gleichzeitig verkündete der «Große Lothar»: «Alles liegt in unseren Händen.»

Verbandschef Borislaw Michailow warnte seine Landsleute aber vor überzogenen Erwartungen. «Der Erfolg freut mich sehr», sagte Michailow. Die Situation sei allerdings «nicht besonders angenehm und die Chancen noch immer minimal».

Nach dem Sieg zum Einstand hat Matthäus nun viel Zeit zum Testen und Kennenlernen der Spieler. Am Dienstag trifft Bulgarien in einem Testspiel auf Saudi-Arabien. Das nächste Qualifikationsspiel findet erst in fünf Monaten gegen Ottmar Hitzfelds Schweiz statt.