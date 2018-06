Berlin (dpa) - Sie können sich alles leisten, was sie wollen, dennoch sind die Schüler der New Yorker Upper East Side gelangweilt. Wenn ihre wohlhabenden Eltern verreist sind, dann haben sie nur eines im Sinn: wilde Partys, auf denen es an Drogen nicht mangelt.

Und die bekommen sie von dem 17-jährigen Schulabbrecher White Mike - der selber keine Drogen nimmt. Eines Tages bietet ihm Dealer Lionel eine neue Droge an: Twelve macht sofort abhängig. Die Katastrophe ist vorprogrammiert... Mit seinem gleichnamigen Buch wurde Teenager Nick McDonell vor einigen Jahren zum Kultautor.

(Twelve, USA 2009, 95 Min., FSK ab 16, von Joel Schumacher, mit Chace Crawford, Rory Culkin, 50 Cent, Emma Roberts)