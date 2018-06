Trier (dpa) - Die deutsche Erstaufführung von Salman Rushdies «Mitternachtskinder» ist am Theater Trier gefeiert worden. Bunt und ausdrucksstark brachte Regisseur Stefan Maurer die neuere Geschichte Indiens aus der Sicht eines «Mitternachtskindes» auf die Bühne: Einem Kind, das am 15. August 1947 um Mitternacht am Tag der Unabhängigkeit Indiens geboren wurde. Mit «Mitternachtskinder» gelang Rushdie 1981 der weltweite Durchbruch.

