Suzuka (dpa) - Sebastian Vettel will beim Großen Preis von Japan weiter Boden auf die WM-Spitze in der Formel 1 gut machen. Allerdings muss der Red-Bull-Pilot ebenso wie seine Mitstreiter heute fünf Stunden vor dem Rennen erst noch die Qualifikation bestreiten. Diese wurde wegen anhaltender Regenfälle am Samstag verschoben. Vettel hat vor dem viertletzten Saisonlauf 21 Punkte Rückstand auf seinen in der WM führenden Teamkollegen Mark Webber.

