Bergwerk San José (dpa) - Riesenfreude bei den seit mehr als zwei Monaten eingeschlossenen Bergleuten in einer chilenischen Mine. Sie sollen voraussichtlich ab Mittwoch an die Oberfläche geholt werden. Das sagte Bergbauminister Laurence Golborne. Es werde voraussichtlich zwei Tage dauern, alle Kumpel zu befreien. Zuvor war die Rettungsbohrung zu den Eingeschlossenen in 624 Meter Tiefe vorgestoßen. Der obere Teil dieses Schachtes müsse jedoch auf einer Länge von 96 Metern mit Stahlröhren stabilisiert werden.

