Chicago (dpa) - Jermaine Jones hat ein erfolgreiches Länderspieldebüt für die USA gegeben. Der Mittelfeldspieler von Schalke 04 bereitete gestern Abend in Chicago beim 2:2 der Amerikaner im Freundschaftsspiel gegen Polen das 1:0 durch vor. Adam Matuszczyk gelang in der 29. Minute dann der Ausgleich für die Gäste. Jones hatte in den vergangenen Jahren bereits drei Länderspiele für Deutschland bestritten. Nachdem er bei Bundestrainer Joachim Löw keine Chance mehr sah, entschied sich der Sohn eines Amerikaners im Juni 2009, künftig für die USA zu spielen.

