Berlin (dpa) - Nationalmannschafts-Torjäger Miroslav Klose hat erstmals über einen möglichen Abschied vom FC Bayern gesprochen. Er sei für alles offen: Vertrag verlängern oder noch mal wechseln - das sagte der 32-jährige Angreifer in der «Bild am Sonntag». Kloses Vertrag mit dem Münchner Club läuft zum Saisonende aus. Er könnte sich auch vorstellen, noch mal bei einem anderen Club in der Bundesliga zu spielen, sagte der 104-malige Nationalspieler. Klose hat mit seinem zwölften Doppelpack im DFB-Trikot beim 3:0-Sieg der gegen die Türkei jetzt 57 Tore für Deutschland erzielt.

