Unterhaching (dpa) - Die neue deutsche U 21-Nationalmannschaft bleibt unbesiegt. Im dritten Spiel des Neuaufbaus bezwang die Elf von Trainer Rainer Adrion in Unterhaching die Ukraine mit 2:1 (1:1).

Damit knüpfte das Team an die guten Leistungen der letzten beiden Spiele gegen Tschechien (1:1) und Nordirland (3:0) an. Vor 3000 Zuschauern im Stadion am Sportpark erzielte der Mainzer André Schürrle (13./61.) die Treffer für das DFB-Team, das am 16. November zum letzten Testspiel des Jahres gegen England antritt. Für die Gäste traf Roman Besus (38.). Der Ukrainer Igor Plastun sah in der 49. Minute die Rote Karte.

DFB-Coach Adrion musste wegen einiger Ausfälle sein Team im Vergleich zum Nordirland-Spiel gleich auf sechs Positionen verändern. Julian Koch vom MSV Duisburg, der Nürnberger Ilkay Gündogan sowie die eingewechselten Daniel Ginczek (Borussia Dortmund) und Sebastian Neumann (Hertha BSC) feierten ihre Debüts in der U 21. Die deutsche Mannschaft tat sich in der Anfangsphase gegen den jüngeren Jahrgang der Ukrainer noch schwer, kam aber mit der ersten gute Torgelegenheit zum Erfolg durch eine Mainzer Co-Produktion. Schürrle nutzte die Vorarbeit seines Clubkameraden Lewis Holtby in der 13. Minute zur 1:0-Führung. Allerdings übersah der Schiedsrichter eine Abseitsposition Schürrles.

Danach kamen die Gastgeber besser ins Spiel und hatten durch Kapitän Holtby, der nach einer sehenswerten Einzelleistung knapp scheiterte, und Konstantin Rausch weitere gute Chancen. Doch die Ukrainer hatten in Artem Tetenko einen starken Rückhalt im Tor. Holtby als Dreh-und Angelpunkt im deutschen Team vergab kurz darauf eine weitere Möglichkeit. So kamen die Gäste vor der Pause nach einem kapitalen Fehler von Lasse Sobiech zum 1:1 durch Besus. Der Dortmunder wollte den Ball zum Torwart zurückspielen, doch der Ukrainer sprintete dazwischen und erzielte den Ausgleich.

Im zweiten Abschnitt agierten die Gäste fast komplett in Unterzahl, da Plastun nach einer «Notbremse» gegen Schürrle bereits in der 49. Minute die Rote Karte sah. Die nach der Pause mit insgesamt sieben neuen Spielern angetretene deutsche Mannschaft war fortan spielüberlegen und kam erneut durch Schürrle, der von Paniel Mlapa in Szene gesetzt wurde, zum 2:1. Für den Mainzer war es im vierten Spiel bereits der dritte Treffer.