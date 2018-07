NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> ist am Montag an der Marke von 1,40 US-Dollar nach unten abgeprallt und im New Yorker Handel sogar unter 1,39 Dollar gerutscht. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen. Ohne neue US-Konjunkturdaten wegen eines Feiertags verlaufe der Handel sehr ruhig. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,3873 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,3936 (Freitag: 1,3874) Dollar gesetzt. Der Dollar kostete 0,7176 (0,7208) Euro.

Nachdem der US-Dollar gegen den Euro und auch zum Yen wichtige Unterstützungsniveaus habe halten köännen, sagten Devisenhändler, versilberten einige Händler ihre Gewinne und der Dollar erhole sich etwas. Zuvor hatte Devisenexperte Eugen Keller vom Bankaus Metzler bereits gesagt: "Mangels einer Einigung der führenden Wirtschaftsnationen am Wochenende erhielt der Devisenmarkt keine neuen Impulse." Mit dem enttäuschenden US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag seien die Spekulation auf eine neuerliche Ausweitung der Geldmenge durch die US-Notenbank indes gestiegen.