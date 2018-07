Türkische Gemeinde fordert von Seehofer Entschuldigung

Berlin (dpa) - Die Kritik an Horst Seehofer und seiner Forderung nach einem Zuwanderungsstopp für Türken und Araber ebbt nicht ab. Die Türkische Gemeinde in Deutschland verlangt von dem CSU-Chef eine Entschuldigung. Die jüngsten Aussagen Seehofers seien diffamierend und nicht hinnehmbar, sagte der Vorsitzende Kenan Kolat der «Berliner Zeitung». Seehofer hatte gesagt, «dass sich Zuwanderer aus anderen Kulturkreisen wie aus der Türkei und arabischen Ländern insgesamt schwerer tun» mit der Integration. Nicht nur bei der Opposition stieß er damit auf Kritik - auch in den Reihen von CDU und FDP.

Karsai gesteht «inoffizielle private Kontakte» zu Taliban

Kabul (dpa) - Überraschendes Bekenntnis des afghanischen Präsidenten Hamid Karsai: Er hält nach eigenen Angaben «inoffizielle private Kontakte» mit den radikal-islamischen Taliban. Ziel dieser inoffiziellen Verhandlungen sei, den Friedensprozess in seinem Land voranzubringen, sagte Karsai in einem CNN-Interview. Diese persönlichen Kontakte mit den Gegnern seien schon vor einiger Zeit aufgenommen worden.

Proteste gegen Hausarrest für Lius Ehefrau

Peking (dpa) - Der Hausarrest gegen die Ehefrau des frisch gekürten chinesischen Nobelpreisträgers Liu Xiaobo hat Empörung unter Menschenrechtlern ausgelöst. Lius Rechtsbeistand Yang Jianli sagte nach Angaben der US-Organisation Freedom Now, sie hoffe dass ausländische Staatschefs das Vorgehen der chinesischen Regierung verurteilten. Die Ehefrau Liu Xia war zwei Tage nach Bekanntgabe der Nobelpreisentscheidung für den inhaftierten Menschenrechtler in Peking unter Hausarrest gestellt worden. Die Polizei hatte zuvor ein Treffen mit ihrem Mann arrangiert.

Putin-Partei führt bei Kommunalwahlen in Russland