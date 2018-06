Langeland (dpa) - Die Flammen sind erloschen, die «Lisco Gloria» liegt ruhig vor Anker: Eineinhalb Tage nach Ausbruch des Infernos auf der Ostseefähre ist das Schlimmste überstanden. 236 Menschen wurden von Bord gerettet; 28 Menschen kamen mit meist leichten Verletzungen davon.

Am Sonntagvormittag waren am Schiff keine Flammen mehr zu sehen, noch steigt am Vorder- und Achterschiff schwarzer Rauch auf. Knapp vier Kilometer südlich der dänischen Insel Langeland zeigt die einst schneeweiße «Gloria» schwere Brandschäden. Der deutsche Schlepper «Fairplay 26» lässt Wasserfontänen gegen die litauische Auto- und Passagierfähre krachen, um den Rumpf zu kühlen.

Das Feuer hat auf der Steuerbordseite zwei Löcher gefressen. Eines ist an einem überdachten Außengang zwei mal vier Meter groß. «Das Metall ist in dem Bereich abgeschmolzen», sagt Havarie-Experte Dirk Reichenbach. «Die Metallkonstruktion im Außenbereich hat massiv gelitten.» Auf dem Autodeck sehen Journalisten, die mit dem Schlepper «Kitzeberg» gekommen sind, wie das Feuer gewütet hat: Wo am Freitag dutzende Lastwagen standen, liegt eine dunkle Trümmermasse.

Mit an Bord war der litauische Lkw-Fahrer Edmundas. «Wir hatten sehr viel Angst; da war das Feuer, und es war dunkel und kalt», sagt der 29-Jährige. «Wer weiß, was passiert wäre, wenn wir nur ein paar Minuten länger geschlafen hätten.»

Schäden am Unterwasserschiff sind nicht zu sehen. Besonders wichtig: «Die Schlagseite ist nicht so gravierend, dass man mit einem Umkippen rechnen muss. Die Situation sieht absolut stabil aus», so Reichenbach. Das Schiff wird weggeschleppt werden können. Eine Firma aus Holland bekam von der Reederei DFDS den lukrativen Auftrag.

Sieben Schlepper, Bergungs- und Mehrzweckschiffe sind am Sonntag vor der dänischen Insel Langeland, vor der die Fähre ankert. Wichtig ist, Umweltschäden zu verhindern. Rund 200 Tonnen Schweröl, 18 Tonnen Diesel und 25 Tonnen Maschinenöl waren an Bord, als das Schiff verlassen wurde.

Das Drama auf der Ostsee hatte sich elf Kilometer nördlich der Insel Fehmarn ereignet, zwei Stunden nachdem die «Lisco Gloria» am späten Freitagabend von Kiel nach Klaipeda in Litauen abgelegt hatte. Eine Explosion erschütterte das 200 Meter lange Schiff, ausgelöst von einem Aggregat auf einem Laster.