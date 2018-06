Inhalt Seite 1 — 24. Medientage München stellen die Wertefrage Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (dpa) - Wer darf was im Netz umsonst veröffentlichen, und wohin treiben die Werbesummen? In der Medienbranche ist über diese Fragen der Umgangston rauer geworden. Die Medientage stellen die Wertefrage.

Die Doppeldeutigkeit ist gewollt. Wenn an diesem Mittwoch in München die 24. Medientage unter dem Motto «Wert(e) der Medien in der digitalen Welt» eröffnet werden, geht es sowohl um ökonomische als auch gesellschaftliche Werte der Medien. Und mitunter stehen auch moralische Werte im Fokus, etwa bei Sendebeschränkungen für Käfigkämpfe (Ultimate Fighting), Inhalte-Klau im Internet, Netzwerkneutralität oder Fragen des Datenschutzes.

Um der wachsenden Vielfalt der modernen Medienwelt gerecht zu werden, hat die federführende Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) inzwischen fünf Gipfelrunden ins Programm gehoben.

«Wir haben den Online-Gipfel neu platziert, es gibt einen Content- und einen Infrastrukturgipfel, außerdem erstmals einen Mobile Communications Day zu Corporate Media», erläutert BLM-Präsident Wolf-Dieter Ring. Eine Keynote zum Auftakt des dreitägigen Kongresses kommt in diesem Jahr von Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner. Insgesamt werden zu 90 Themen-Panels rund 500 Referenten und 6000 Besucher im Congress Center erwartet, zudem 66 Aussteller.

Im Mediengipfel zum Auftakt, der sogenannten Elefantenrunde, und auf dem traditionellen Printmediengipfel sind vor allem die klassischen Medien auf dem Podium vertreten. Und hier liegen ebenso bekannte wie noch immer ungelöste Konfliktfelder: Der private und der öffentlich-rechtliche Rundfunk streiten um Wettbewerbsverzerrung mit Blick auf Gebühren und den schrumpfenden Werbekuchen. Die Verleger sehen zudem den Wert ihrer journalistischen Arbeit durch Fremdnutzung als Gratis-Angebot im Internet ausgehöhlt. Sie liebäugeln mit Bezahlmodellen (Paid Content) im Netz und fordern ein Leistungsschutzrecht.

«Ich denke schon, es sind Bedingungen nötig, in denen Inhalte eine wirtschaftliche Chance haben und das kreative Potenzial insofern geschützt wird, dass die Kreativen von ihrem Beruf leben können», sagt BLM-Präsident Ring. Er sehe diese Notwendigkeit vor allem auch mit Blick auf die neuen Akteure am Medienmarkt, die Netz- und Suchmaschinenbetreiber. «Wenn der laufende Veränderungsprozess der Medienbranche erfolgreich sein soll, dann darf es nicht immer nur um technische Möglichkeiten gehen, sondern auch um Inhalte - und man kann nicht alles unreguliert zulassen, was technisch möglich ist.»

Ein heikles Thema, über das derzeit auch die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft des Bundestages brüte, sei in dem Zusammenhang die Netzneutralität. «Auf jeden Fall ist es ein Problem, wenn ein Netzanbieter selbst auch Inhalte anbietet - und als Konkurrent aktiv ist», sagt Ring, als Sachverständiger selbst Mitglied der Kommission. «Netzneutralität muss Diskriminierung ausschließen, einen chancengleichen Zugang und größtmögliche Vielfalt sichern.» Es könne nicht sein, dass die Betreiber die Bedingungen diktierten.