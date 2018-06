Seoul (dpa) - Die Entscheidung über den immer noch fraglichen Großen Preis von Südkorea soll am 12. Oktober fallen. Charlie Whiting, der technische Delegierte des Internationalen Automobil-Verbandes FIA, flog nach Yeongam, um die neu gebaute Formel-1-Strecke zu inspizieren.

Von seinem Bericht über den etwa 400 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Seoul gelegenen Kurs hängt ab, ob das Rennen wie geplant am 24. Oktober stattfinden kann oder wegen technischer Mängel gestrichen werden muss.

Jung Ji-hyun, ein Vertreter vom Streckenbetreiber «Korea Auto Valley Operation» sagte, die Inspektion werde bis Dienstag dauern. In der zurückliegenden Woche sei der letzte Straßenbelag auf dem «Yeongam Circuit» aufgebracht worden. Durch das schlechte Wetter seien die Arbeiten um Monate verzögert worden.

Formel-1-Chef Bernie Ecclestone hatte vor zwei Wochen Bedenken geäußert, dass die Rennstrecke rechtzeitig fertig werde. Seit Monaten kursieren Spekulationen, die zahlreichen Mängel an der Anlage ließen kein Rennen zu. Der Grand Prix ist der drittletzte WM-Lauf in dieser Saison. Die verbleibenden Rennen finden in Brasilien und Abu Dhabi statt.