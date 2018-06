DFB lässt Özil-Einsatz gegen Kasachstan offen

Astana (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw will erst am Dienstag über einen Einsatz von Mesut Özil im EM-Qualifikationsspiel in Kasachstan entscheiden. «Mesut hat das Training komplett durchgezogen. Er hat noch leichte Beschwerden», sagte Teammanager Oliver Bierhoff nach dem Abschlusstraining der deutschen Fußball- Nationalmannschaft am Montagabend in Astana. «Man wird sehen, wie es morgen aussieht», meinte Bierhoff. Özil hatte sich im Türkei-Spiel am Freitag eine Knöchelprellung zugezogen und hatte am Wochenende nicht mit der Mannschaft trainieren können.

U 21 weiter unbesiegt - 2:1 gegen die Ukraine

Unterhaching (dpa) - Die neue deutsche U 21-Nationalmannschaft bleibt unbesiegt. Im dritten Spiel seit Beginn des Neuaufbaus bezwang die Elf von Trainer Rainer Adrion am Montagabend in Unterhaching die Ukraine mit 2:1 (1:1) und knüpfte damit an die guten Leistungen der letzten beiden Spiele gegen Tschechien (1:1) und Nordirland (3:0) an. Vor 3000 Zuschauern im Stadion am Sportpark erzielte der Mainzer Andre Schürrle die Treffer für das DFB-Team.

Fall Ovtcharov: DTTB vertagt Entscheidung

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) hat die Entscheidung im Fall Ovtcharov vertagt. Der unter Dopingverdacht stehende Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov beteuerte am Montag bei der vorläufigen Anhörung vor Mitgliedern der DTTB-Führung seine Unschuld. Nach Angaben des DTTB besteht aber noch Gesprächsbedarf. Dem Team-Europameister waren in A- und B-Probe Spuren der verbotenen Substanz Clenbuterol nachgewiesen worden. Ovtcharov argumentiert, dass er Opfer einer unwissentlichen Lebensmittel-Verseuchung während der China Open im August geworden sei. Eine bei Ovtcharov entnommene Haarprobe brachte nach Angaben seines Anwalts ein negatives Ergebnis.

Tennisprofi Zverev in Shanghai weiter