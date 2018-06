Berlin (dpa) - Migranten machen auf dem deutschen Arbeitsmarkt und im Bildungssektor Fortschritte, sind aber nach wie vor benachteiligt. Das ergab der jüngste Bericht der Integrationsbeauftragten Maria Böhmer (CDU) vom Juli.

Demnach haben Kinder und Jugendliche mit ausländischen Wurzeln zunehmend mittlere Abschlüsse oder Abitur. Im Schnitt sind sie aber immer noch seltener auf Gymnasien und überproportional häufig auf Hauptschulen. Zu oft entscheide die Herkunft und die soziale Lage noch über den Bildungsweg, so die Autoren.

«Positive Veränderungen betreffen eine erfolgreichere Bildungsbeteiligung und damit verknüpft die Verringerung von Schulabbrüchen», heißt es in dem Bericht. Heute nehmen mehr Kinder aus Zuwandererfamilien auch an frühkindlicher Bildung und Sprachförderung teil als noch 2005. Dem Bericht zufolge verlassen Migranten die Schule aber noch doppelt so häufig ohne Abschluss (13,3 Prozent) wie Schüler ohne Migrationshintergrund (7,0 Prozent). Auch auf dem Arbeitsmarkt haben es Migranten folglich im Schnitt schwerer, wenn auch tausende Zugewanderte in Qualifikation und Status den Einheimischen nicht nachstehen.

Böhmer fordert besser ausgestattete Schulen, mehr Ganztagsschulen und mehr Lehrer mit Zuwanderererfahrungen. Zu selten würden im Ausland erworbene Abschlüsse in Deutschland anerkannt. «Schließlich spielen auch arbeitgeberseitige Diskriminierungen bei Einstellung und Aufstieg eine Rolle», schreiben die Autoren des Berichtes. Böhmer beklagt, junge Leute aus Zuwandererfamilien bekämen bei gleicher Qualifikation im Schnitt nicht dieselben Chancen.

In vielen Ballungsstädten wie Berlin, Hamburg, Köln, München oder Stuttgart hat mehr als jeder zweite Jugendliche unter 15 Jahren ausländische Wurzeln. Bund und Länder haben sich in der vergangenen Wahlperiode nach drei Integrationsgipfeln auf einen Nationalen Integrationsplan verständigt.