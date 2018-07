Stuttgart (dpa) - Die SPD hat die Forderung von CSU-Chef Horst Seehofer nach einem Zuwanderungsstopp für Türken und Araber als völlig daneben kritisiert. «Seehofer hat - wie so oft - überzogen», sagte Fraktionsvize Joachim Poß am Montag vor der Sitzung des SPD- Bundespräsidiums in Stuttgart.

Der CSU-Vorsitzende sei damit auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) «in den Rücken gefallen. Jetzt sollte Frau Merkel die Gelegenheit nehmen, um in den eigenen Reihen die Position zur Integration zu klären.» Dies sei ein weiteres ungeklärtes Thema, das die schwarz-gelbe Koalition beschäftige.

Seehofer hatte gesagt, «dass sich Zuwanderer aus anderen Kulturkreisen wie aus der Türkei und arabischen Ländern insgesamt schwerer tun» mit der Integration. Daraus ziehe er «den Schluss, dass wir keine zusätzliche Zuwanderung aus anderen Kulturkreisen brauchen».