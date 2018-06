New York (dpa) - Die US-Indizes sind an einem ereignisarmen Handelstag um ihren Vorwochenschluss gependelt. Wegen des Feiertags «Columbus Day» fehlten den Aktienmärkten die frischen Impulse, wie Börsianer sagten. Der Dow Jones verteidigte aber die 11 000-Punkte- Marke, am Ende standen plus 0,02 Prozent auf 11008 Punkte zu Buche. Der Kurs des Euro lag zum Aktienmarktschluss bei 1,3880 Dollar.

