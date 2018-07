Köln (dpa) - Ulrike Kriener und Christoph Bach sind Deutschlands beste Schauspieler. Kriener erhielt in Köln den Deutschen Fernsehpreis für ihre Darstellung in der ZDF-Serie «Klimawechsel». Ihr Berufskollege Bach wurde geehrt für seine Rolle als Studentenführer Rudi Dutschke im ZDF-Fernsehspiel «Dutschke». Der Deutsche Fernsehpreis 2010 wurde in 18 Kategorien verliehen. Die Gala war begleitet von Schauspieler-Protesten, weil die Sender die Zahl der Kategorien reduziert hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.