Hamburg (dpa) - Microsoft will in Hamburg weitere Details seines neuen mobilen Betriebssystems und erste Modelle mit Windows Phone 7 vorstellen. Geräte werden von HTC, LG und Samsung erwartet. Wie zuvor aus Unternehmenskreisen verlautete, sollen sie am 21. Oktober in den Handel kommen. Mit Windows Phone 7 will Microsoft verlorenes Terrain im boomenden Smartphone-Markt zurückgewinnen. Rund anderthalb Jahre hat die Entwicklung gedauert.

