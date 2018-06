Bergwerk San José (dpa) - Die Rettung der in einer chilenischen Mine verschütteten Kumpel rückt näher: Die 33 Bergleute sollen voraussichtlich ab übermorgen an die Oberfläche geholt werden - nach mehr als zwei Monaten in einer Tiefe von rund 700 Metern. Ein Rettungsbohrer erreichte vor zwei Tagen den Raum, zu dem die Kumpel Zugang haben. Gestern begannen Arbeiter, den Schacht zu stabilisieren. Zur Bergung stehen speziell für die Aktion gebaute Rettungsbomben bereit, um die Minenarbeiter nach oben zu befördern.

