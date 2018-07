München (dpa) - Für sein Nein zu zusätzlicher Zuwanderung aus anderen Kulturkreisen will sich CSU-Chef Horst Seehofer nicht entschuldigen. Er habe sich in dem «Focus»-Interview in sachlicher Form mit einigen gesellschaftspolitischen Herausforderungen auseinandergesetzt. Das Wort «Zuwanderungsstopp» habe er nicht in den Mund genommen. Die Türkische Gemeinde in Deutschland hatte nach Seehofers Aussagen zur Zuwanderung von Türken und Arabern eine Entschuldigung gefordert.

