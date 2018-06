Kiel (dpa) - Nach dem Brand auf der Ostseefähre «Lisco Gloria» ist nur noch ein Passagier im Krankenhaus. Er werde noch einige Tage in der Klinik verbringen müssen, sagte ein Sprecher der dänischen Reederei DFDS. Alter, Herkunft und Geschlecht des Verletzten konnte er nicht nennen. Insgesamt wurden bei dem Unglück 28 Menschen verletzt. Das Schiff war in der Nacht zum Samstag nördlich von Fehmarn bei einer Fahrt von Kiel Litauen in Brand geraten. 236 Menschen waren an Bord, alle konnten gerettet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.