Kiel (dpa) - Nach dem Brand auf der Ostseefähre «Lisco Gloria» haben die Aufräumarbeiten begonnen. Erstmals konnten Lösch- und Bergungsexperten direkt auf dem Wrack ihre Arbeit aufnehmen. Die Temperatur an Bord hat sich deutlich verringert. Das Schiff liegt vor der Insel Langeland vor Anker. Die dänische Reederei sucht nach einem Ersatz, da die Route nach Klaipeda in Litauen eine der wichtigsten für das Unternehmen ist. Die Wasserschutzpolizei in Kiel hat die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.

