New York (dpa) - Nach T-Shirts, Büchern and anderen Fanprodukten bringt der kanadische Teenie-Star Justin Bieber jetzt einen Nagellack auf den US-Markt.

Die lilafarbenen, dunkelroten, silbernen, dunkelblauen und knallroten Lacke sollen nach amerikanischen Medienberichten ab Dezember bei der Supermarktkette Wal-Mart in den Regalen stehen. Benannt sind sie nach Titeln der Songs des 16-Jährigen. So heißt eines der Produkte «One Less Lonely Glitter» (nach «One Less Lonely Girl»), ein anderes «Give me the First Dance» und eines mit herzförmigem Glitterteilchen «Step 2 The Beat of my Heart».