Genf/Sydney (dpa) - Ihre Fans nannten sie «La Stupenda», die Fabelhafte. An den bekanntesten Opernhäusern der Welt, von der Mailänder Scala bis zur New Yorker Metropolitan Opera, verkörperte die australische Sopranistin Joan Sutherland die Opernfiguren von Händel bis Strauss und wurde zu einer der international berühmtesten Sängerinnen.

Am Sonntag starb die Diva im Alter von 83 Jahren in Genf - 20 Jahre nach ihrem Abschied von der Bühne. Ihr häufiger Partner Luciano Pavarotti sagte einmal über Sutherland: «Sie ist ohne Zweifel die Stimme dieses Jahrhunderts.»

Der musikalische Direktor des Royal Opera House in London, Antonio Pappano, hatte zweimal Gelegenheit, mit Sutherland zusammenzuarbeiten. «Sie war in der Tat "stupenda". Ein entzückender Mensch, der jeden geradezu von der Bühne singen konnte - und ich meine jeden. Was sie für die Belcanto-Musik und deren Technik getan hat, kann nicht hoch genug bewertet werden. Wir haben eine der wahrlich ganz Großen verloren.» Die Mailänder Scala würdigte sie als «Meisterin ihres Faches».

Der künstlerische Leiter der Oper in Sydney, Lyndon Terracini, sagte in einer Würdigung: «Phänomenaler Umfang, Volumen und Qualität zeichneten ihre Stimme aus. (...) «Wir werden das einfach nicht wieder hören.» Die neuseeländische Sopranistin Kiri Te Kanawa erklärte: «Wenn du jung und dumm bist, bildest du dir wirklich ein, du bist fast ebenbürtig.» (...) «Mit der Zeit wurde mir immer klarer, dass mir ein Platz neben ihr überhaupt nicht zusteht.»

Sutherlands Biografin Norma Major, die mit der Sängerin viele Jahre befreundet war, sagte, «für mich und für unzählige andere war sie der größte Koloratursopran des 20. Jahrhunderts.» Sutherland habe den Belcanto wiederbelebt. «Ihre herrliche Stimme hat uns Opern gebracht, die selten zu hören waren und die nun zum Standard- Repertoire internationaler Opernhäuser gehören», sagte Major.

Hauptverdienst der Sopranistin bleibt auch nach Ansicht von Kritikern die Wiederentdeckung der Belcanto-Opern des 18. und 19. Jahrhunderts der Italiener Donizetti, Rossini und Bellini. Auch ihre lyrischen Interpretationen zahlreicher Verdi-Opern - insbesondere als Violetta in «La Traviata» - begründeten ihren Ruhm.

Sutherland kam am 7. November 1926 in Sydney zur Welt. Sie nahm bis zu ihrem 20. Lebensjahr Klavier-und Gesangstunden bei ihrer Mutter, einer Mezzosopranistin; der Vater hatte eine Schneiderei. Im Juni 1951 gab sie ihr Bühnendebüt am Konservatorium von Sydney. Als sie ein Jahr später ein Engagement am Londoner Opernhaus Covent Garden bekam, begründete sie mit der weiblichen Hauptrolle der «Zauberflöte» ihren Ruf als «die neue Callas». 1954 heiratete sie ihren Landsmann, den Pianisten und Dirigenten Richard Bonynge, der fast alle ihrer Opernaufführungen dirigierte und sie in Teamarbeit unterstützte und förderte.