New York/Washington (dpa) - Zum ersten Mal steht ein Guantánamo- Gefangener vor einem zivilen Gericht auf amerikanischem Boden.

Das mit Spannung erwartete Verfahren gegen den Terror-Angeklagten Ahmed Khalfan Ghailani in New York gilt als Test für US-Präsident Barack Obama, der das Lager Guantánamo Bay in Kuba schließen und möglichst viele Häftlinge vor zivile Gerichte stellen will. Experten sind sich einig: Die US-Regierung muss dieses Verfahren gewinnen - sonst kann Obama seine Pläne wahrscheinlich begraben. Am Dienstag wurden zunächst die Geschworenen ausgewählt, danach die Eröffnungsplädoyers erwartet.

Dem 36-jährigen Ghailani wird vorgeworfen, 1998 als Mitglied der Terrororganisation Al-Kaida an den Anschlägen auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania beteiligt gewesen zu sein. Dabei waren 224 Menschen ums Leben gekommen.

Einen herben Rückschlag hatte die US-Regierung in der vergangenen Woche erlitten, als der Richter Lewis Kaplan den von der Anklage benannten Hauptbelastungszeugen im Prozess nicht zuließ. Er begründete dies damit, dass der Name des Zeugen, Hussein Abebe, erst nach Misshandlungen Ghailanis bei Verhören in einem geheimen CIA- Gefängnis aufgetaucht sei. Dort war der Angeklagte vor seiner Gefangenschaft in Guantánamo zunächst festgehalten worden.

Der Tansanier Abebe soll Ghailani mit Sprengstoff für einen der Anschläge versorgt haben. Das hat er nach Angaben der Anklage Beamten der Bundespolizei FBI bei Vernehmungen gesagt. Jetzt muss die Regierung ohne seine Aussage auskommen. Sie entschied sich, die Richter-Entscheidung nicht anzufechten, denn das hätte den Prozess vermutlich erheblich verzögert.

Obama will das Gefangenenlager Guantánamo Bay in Kuba trotz Widerstands der Republikaner und aus den eigenen demokratischen Reihen schließen. Anstehende Prozesse würden dann auf US-Boden stattfinden, nach Obamas Vorstellungen der größte Teil vor zivilen Gerichten.

Die Gegner einer Schließung argumentieren unter anderem, dass es Angeklagte in zivilen Prozessen «leichter» hätten als in Verfahren vor Militärtribunalen, die unter Obamas Vorgänger George W. Bush eigens zur Aburteilung von Guantánamo-Häftlingen geschaffen wurden. Kaplans Entscheidung bestärkte viele in dieser Argumentation.