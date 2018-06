Formel 1: Südkorea-Rennen findet statt

Berlin/Yeongam (dpa) - Die Formel-1-Premiere in Südkorea findet wie geplant in knapp zwei Wochen statt. Nach einer zweitägigen Inspektion durch den Internationalen Automobilverband FIA erhielt der neue Kurs rund 400 Kilometer südlich von Seoul am Dienstag die endgültige Zulassung. Dies teilten die südkoreanischen Organisatoren mit. Nach etlichen Zweifeln wird der drittletzte Saisonlauf wie vorgesehen am 24. Oktober in Yeongam gestartet. Der technische Delegierte der FIA, Charlie Whiting, zeigte sich zufrieden mit dem Zustand der Strecke.

Niederlande lehnt Bayern-Rückruf ab: Van Bommel bleibt

Amsterdam (dpa) - Der niederländische Fußball-Verband KNVB hat die von Bayern München geforderte sofortige Rückkehr von Mark van Bommel abgelehnt. Der Kapitän des «Oranje»-Teams werde wie geplant am Dienstagabend beim EM-Qualifikationsspiel gegen Schweden eingesetzt, teilte der KNVB mit. Van Bommel sei fit für das Spiel. Der Bayern- Vorstand hatte am selben Tag nach Rücksprache mit Vereinsarzt Hans- Wilhelm Müller-Wohlfahrt den KNVB aufgefordert, van Bommel unverzüglich nach München zurückzuschicken. Der Profi hatte sich im EM-Qualifikationsspiel in Moldau eine Knieverletzung zugezogen.

Radprofi Contador soll an Karriereende denken

Madrid (dpa) - In Erwartung seiner Dopingstrafe denkt Radprofi Alberto Contador offensichtlich über ein Karriereende nach - egal, wie das Urteil des Weltverbandes UCI ausfällt. «Ich bin so entmutigt, dass ich darüber nachdenke, den Radsport unabhängig von der Entscheidung der UCI aufzugeben», zitierte die Madrider Zeitung «El Mundo» (Dienstag) den dreifachen Tour-de-France-Sieger. Dies soll Contador dem Präsidenten des spanischen Verbandes, Carlos Castaño, anvertraut haben. Contador waren am zweiten Tour-Ruhetag geringe Spuren des Kälbermastmittels Clenbuterol nachgewiesen worden. Er führte das auf kontaminiertes Fleisch zurück, das er gegessen habe.

Zweiter Dopingfall bei Commonwealth Games