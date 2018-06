Peking (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) hat sich in China für einen besseren Marktzugang für deutsche Unternehmen eingesetzt. Im Streit über den Kurs der chinesischen Währung zeigte er allerdings Verständnis für Peking, die Wechselkursreform nur schrittweise zu verfolgen.

Zum Auftakt eines zweitägigen Besuches in China war Brüderle mit Handelsminister Chen Deming und dem Vorsitzenden der mächtigen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC), Zhang Ping, zusammengetroffen.

Beide Seiten hätten sich gegen Protektionismus im Welthandel ausgesprochen, aber zufrieden über die bilaterale Handelsentwicklung gezeigt, berichtete Brüderle vor Journalisten. Trotz der globalen Probleme habe sich der Handel zwischen China und Deutschland in diesem Jahr sehr gut entwickelt. Die deutschen Exporte nach China hätten in den ersten sieben Monaten um 52 Prozent auf rund 30 Milliarden zugelegt, während die Importe aus China um 34 Prozent gewachsen seien. Das Handelsvolumen könnte diesem Jahr 100 Milliarden Euro erreichen, nachdem es bis Juli auf 70 Milliarden gestiegen sei.

Trotz des massiven Drucks der USA und auch seitens der Europäischen Union auf China, seine Währung schneller aufzuwerten, zeigte sich Brüderle zurückhaltend und demonstrierte Verständnis für das chinesische Zögern. Der Yuan habe gegenüber dem Euro in den vergangenen ein, zwei Jahren um 15 bis 17 Prozent an Wert gewonnen. «Es muss auch die innerchinesische Situation berücksichtigt werden», sagte Brüderle und verwies auf die Rückständigkeit und die wirtschaftlichen Probleme einiger Regionen in China.

Hohe Außenhandelsüberschüsse seien aber einer Wirtschaft grundsätzlich nicht zuträglich, sagte Brüderle. «Ein Stück mehr Flexibilität ist schon wünschenswert.» Die USA werfen China vor, den Wert des Yuan gegenüber dem US-Dollar künstlich niedrig zu halten, um sich Handelsvorteile zu verschaffen. Mit Chinas Handelsminister vereinbarte Brüderle die Einrichtung eines «heißen Drahts», um Probleme im Handel schnell und direkt ansprechen zu können.

In seinen Gesprächen sprach Brüderle auch die Verleihung des Friedensnobelpreises an den chinesischen Bürgerrechtler Liu Xiaobo an. Er habe zum Ausdruck gebracht, dass die Bundesregierung und der Bundespräsident die Entscheidung des Nobelkomitees begrüßt hätten, sagte Brüderle vor Journalisten. Zur Reaktion seiner Gesprächspartner wollte er sich nicht genauer äußern, machte aber deutlich, dass sie kritisch ausgefallen war. «Sie waren nicht der gleichen Überzeugung wie wir.»

Brüderle wandte sich gegen Protektionismus, den er als «Hemmschuh für den Ausbau unserer Wirtschaftsbeziehungen und für den Wettbewerb» bezeichnete. Als große Exportnationen trügen China und Deutschland in der Weltwirtschaftskrise ganz besondere Verantwortung für offene Märkte. Von Peking fliegt der Wirtschaftsminister noch am Dienstagabend nach Shanghai zu einem Besuch der Weltausstellung weiter. Am Donnerstag reist Brüderle von China zur zweiten Station seiner Asienvisite nach Japan.